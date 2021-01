Ranieri: “Con la Juve serve la gara perfetta e un pizzico di fortuna”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa ha parlato in vista della gara con la Juventus di domani alle 18.00 al Ferraris.

Queste le sue parole: “Voglio una squadra che giochi con serenità e abnegazione: non bisognerà sbagliare niente e sperare che ci sia un po’ di buona sorte anche perché squadre così possono sempre sfruttare la giocata di un campione. A Parma ci sono stati degli errori: non possiamo scoprirci in quella maniera, Audero ci ha aiutato a vincere. Mi piace una squadra che giochi bene e faccia gol, ma mi piace anche non prenderli”.

Sui bianconeri: “La Juve è in lotta per lo scudetto: ha cambiato allenatore ma sta facendo bene, è una candidata al primo posto in questo campionato che è particolare perché è molto aperto in testa e in coda”.

Tanti giocatori a segno: “Abbiamo dodici marcatori in rete, tantissimi, un bel segno, perché il calcio è lavoro, sacrificio, abnegazione e aiutarsi l’uno con l’altro. È un campionato strano: l’anno scorso non segnavamo mai nei primi tempi, oggi invece tutti fanno gol. Partite del genere credo che tutti i miei giocatori le vogliano giocare. L’importante che si giochi con entusiasmo e voglia di fare, non come abbiamo fatto all’andata dove non siamo stati quello che mi aspettavo fossimo”.

Foto: Twitter Sampdoria