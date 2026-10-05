Ranieri: “Con Baldini in panchina la U-21 ha dimostrato di avere identità. Non possiamo prescindere dalla crescita delle generazioni future”

05/10/2026 | 22:22:47

Il direttore tecnico della Nazionale italiana, Claudio Ranieri, ha parlato al sito ufficiale della Federcalcio. Queste le sue parole sulla vittoria della U-21:

“Faccio i miei complimenti alla squadra e allo staff che oggi, davanti a quasi 10.000 persone, hanno entusiasmato il pubblico. Con Baldini in panchina, la Nazionale Under 21 ha dimostrato di avere identità e valori che si sono poi riflettuti sul campo. Il percorso di queste qualificazioni all’Europeo è un chiaro segnale di quanto i talenti vadano coltivati attraverso tempo e fiducia: il calcio italiano non può prescindere dalla crescita delle generazioni future”.

Foto: sito FIGC