Ranieri: “Complimenti ai miei. Ronaldo? È stato su per un’ora e mezza, roba da NBA”

Claudio Ranieri, tecnico della Samp, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juve. Ecco le sue parole: “Fra assenti e cambi forzati siamo rimasti in partita sino in fondo. Quando si fanno quest gol c’è solo da stringere le mani. Valgono il prezzo del biglietto. I ragazzi stanno lavorando bene, ho visto forza e convinzione, complimenti ai miei ragazzi. Non posso parlare di errore, Ronaldo ha fatto una roba da NBA è stato su per un’ora e mezza. E poi la Juventus ha fatto pochi errori nel fraseggio dovevamo stare un po’ più altri per essere più vicini all’area loro in ripartenza. Il prossimo step è trovare il gol. Si tratta del nostro cruccio. Ora che hanno ritrovato fiducia e un po’ di tranquillità e la Samp non è abituata a trovarsi in quelle zone. Dobbiamo abituarci a dare qualcosa in più, altrimenti non ce la fai. Le scelte? Caprari mi dava la possibilità di aggredire i loro centrali. Gabbiadini ancora risente del problema all’adduttore e me lo gioco sempre alla fine. Quagliarella era previsto, ma ho dovuto cambiare Murru perché non ne poteva più. Ramirez? Non ci rinuncio facilmente perché fa giocate che servono agli attaccanti che abbiamo. Non possiamo farlo sempre però perché i tre davanti devono compattare la squadra e a centrocampo in tre si corre molto”.

Foto: Twitter ufficiale Samp