Ranieri: “Sostituto di Dybala? Sabato lo vedrete. Dalle nazionali sono tornati con grande voglia”

Il tecnico della Roma, Ranieri ha parlato in conferenza stampa, due giorni prima della partita contro il Lecce. Non ha ancora sciolto le riserve su chi prenderà il posto di Dybala: “Aspettate sabato e lo vedrete. Chi è andato in Nazionale è tornato con grande voglia. Sarà una partita difficilissima. Il Lecce dopo le soste ha fato 5 punti e noi pochi. Questo ci deve allertare. Troveremo una squadra garibaldina che pressa e non ci farà respirare. Chi gioca sa quello che deve fare. Non c’è un favorito. Chi mi fa vedere qualcosa in più entrerà”

Foto: Instagram Roma