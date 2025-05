Ranieri: “Champions? Ci proveremo fino alla fine. Il presidente è contento di quello che ho fatto”

10/05/2025 | 13:10:16

In vista della gara di lunedì contro l’Atalanta, Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa (qui altri passaggi).

Queste le sue parole: “Il successo ora è quello di aver ridato entusiasmo e speranza al popolo giallorosso. Loro hanno visto che giochiamo fino in fondo. Noi non dobbiamo avere rimpianti. Ci siamo svegliati tardi. Ma ormai è acqua passata. Vogliamo fare del nostro meglio. Abbiamo partite proibitive ma noi lavoreremo con tutta la voglia di venirne fuori sempre a testa alta. Non ci devono restar male. Non ci arrendiamo. Noi ci proveremo fino all’ultimo”.

Cosa farà Ranieri poi? “Ho parlato di questo con il presidente. Lui è contento di quello che ho fatto. All’interno della filosofia della proprietà io avrò voce in capitolo. Molto importante per me che questo sia stato confermato”.

Sull’allenatore: “Io posso dire che dal giorno in cui ho iniziato il lavoro è cominciato. Questo lo posso dire. Ci saranno due mercati di sofferenza. Alcuni allenatori si sono tirati fuori perché non si va in Champions? Non mi sembra. Questo è il massimo che posso dire”.

Foto: sito Roma