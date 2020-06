Ranieri: “Calciatori colpiti da Covid-19 fanno più fatica a recuperare”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Vedo i ragazzi colpiti dal Coronavirus che fanno più fatica di altri a recuperare, prima non era così. Abbiamo fatto dei test, siamo riusciti a valutare chi è rimasto sui livelli di prima e chi ha perso qualcosa. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro, anche se chiusi dentro casa. Abbiamo organizzato allenamenti per cercare di non avere infortuni. Quando ci siamo ritrovati stavano bene. Psicologicamente vedremo sul campo su chi ha pesato di più questo lockdown”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria