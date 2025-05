Ranieri: “Buona partita, era importante segnare. Al ritorno dobbiamo fare di più”

01/05/2025 | 23:22:05

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 2-1 contro il Betis Siviglia.

Queste le sue parole: “L’ultimo scatto su Antony mi ha distrutto, così come quello sul gol. E’ stata una partita equilibrata, c’era un’atmosfera incredibile, il Betis è una grande squadra ma siamo stati in partita. Forse abbiamo sbagliato troppi passaggi, in vista del ritorno dobbiamo alzare un po’ la qualità. La partita è stata bella, siamo felici di averla riaperta e ora prepareremo bene quella di ritorno”.

Ci racconti l’azione del gol?

“Mandragora mi ha spinto in avanti, ho visto lo spazio e sono andato a fianco di Kean: Gosens è stato bravo ad appoggiarla poi ho chiuso gli occhi e mi è andata bene, non sono abituato a stare davanti. Era difficile, siamo soddisfatti ma dobbiamo dare di più, perché al ritorno servirà”.

Questo Betis concede spazi?

“Eravamo preparatissimi, dopo il 2-1 abbiamo preso entusiasmo e sfiorato il 2-2 con Gosens. Al ritorno dovremo essere più precisi, ce la possiamo fare perché siamo un grande gruppo. Adesso c’è la partita con la Roma e poi penseremo al ritorno”.

Foto: Instagram Fiorentina