Ranieri: “Bisogna saper gestire le partite, sul 2-0 non siamo stati attenti. Verre è una piacevole sorpresa”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Crotone:

Ha aperto le marcature un ventenne e le ha chiuse un trentassettenne. Quanto equilibrio ci vuole per gestire un gruppo così?

“Vincevamo 2-0 e va bene ripartire, ma bisogna anche saper gestire le partite. Rallentare il gioco, far girare a vuoto gli avversari. Invece poi non siamo stati attenti e abbiamo causato il rigore. Nel secondo tempo siamo ripartiti subito a mille. Abbiamo fatto 14 punti, 10 fuori e 4 in casa. Così non va bene, lo avevo detto ai ragazzi”.

Le faccio due nomi. Quagliarella e Candreva. Qual è il piano?

“Quagliarella non è la gestione di una sera. A Fabio ho detto “te li stanco prima e poi entri tu”. E’ il nostro goleador principe ma va gestito. Poi lui vuole sempre giocare ed è giusto così. Avevamo vinto a Verona e mi sembrava giusto riproporre la stessa squadra. Quagliarella è importante, io ho parlato con lui in tempi non sospetti. Non può giocare 90 minuti per 38 partite”.

Invece su Candreva: l’ha fatta arrabbiare per l’atteggiamento?

“Sono affari nostri, è tutto risolto sennò non avrebbe giocato. E’ importante per noi, lo abbiamo voluto a tutti i costi”.



La Samp è nella parte sinistra della classifica. Il vostro obiettivo?

“I 40 punti. Il presidente ne ha chiesti 43. Loro ne vogliono sempre di più.

Bella partita di Verre? Concordo, è molto intelligente. Per me è una piacevole sorpresa. Lo conoscevo come avversario, ma ora che lo alleno lo conosco meglio e lo apprezzo”.

Foto: Twitter Sampdoria ufficiale