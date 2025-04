Ranieri: “Bello vedere tanti bambini, grazie per l’amore che ci dimostrate”

La Roma ha aperto le porte ai tifosi per l’allenamento al Tre Fontane e c’è stata un’ottima affluenza. E Claudio Ranieri ha voluto dedicare un pensiero alla gente giallorossa: “Grazie per l’amore che dimostrate ogni volta, è bello vedere tanti bambini, loro sono il futuro della Roma e non ci abbandoneranno mai. Buone feste pasquali a tutti voi”.

Foto: Instagram Roma