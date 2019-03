Claudio Ranieri è atterrato a Roma. L’allenatore ex Fulham ha fatto il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino con un volo privato intorno alle ore 10.20 e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento giallorosso. Per il tecnico di San Saba si tratta di un ritorno visto le due stagioni passate nella Roma dal 2009 al 2011. Nessuna dichiarazione, nessuna parola per Ranieri, ora è il momento di fare sul serio.