Ranieri: “Annuncio sul nuovo allenatore il 1° luglio? Era una battuta”

23/05/2025 | 13:30:38

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa del futuro allenatore giallorosso: “Io non penso a come lo accoglierà la piazza, io penso che quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti, questo è quello che io vorrei. Annuncio il primo luglio? Era una battuta”. In una intervista concessa a Repubblica il tecnico aveva fatto intendere che il nuovo tecnico sarebbe stato rivelato solamente il 1° luglio”.

Foto: Instagram Roma