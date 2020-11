Ranieri: “Adesso penso solo al Bologna. Candreva è tornato bene”

In vista della gara contro il Bologna, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni ufficiali del club ligure. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Ringraziando Dio abbiamo diversi nazionali, segno che la rosa a nostra disposizione è forte e competitiva, ma chi ha giocato torna stanco dopo viaggi e controviaggi. Adesso vediamo cosa ci avrà dato la sosta, quelli che sono rimasti qui si sono allenati bene. Esordi? Damsgaard nella Danimarca e Askildsen nella Norvegia, questo è un segno che i nostri osservatori hanno scelto bene prendendo giocatori che hanno un futuro davanti a loro. Candreva ci ha già fatto vedere che è tornato il Candreva che tutti conoscevamo, Silva si è allenato bene mentre Keita è in fase di recupero. Gabbiadini questa settimana ha fatto l’allenamento con noi, è disponibile e lo porterò in panchina. Mi aspetto un Bologna super aggressivo, noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita. Derby? Ci pensano tutti, ma io penso alla gara di adesso. C’è il campionato e poi penseremo alla partita di Coppa Italia contro il Genoa che sarà un vero derby.”

Foto: twitter uff Samp