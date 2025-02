Ranieri: “Abbiamo un gruppo scouting fantastico. Hummels e Paredes non sono convocati, gli ho dato vacanza”

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Roma Claudio Ranieri, in vista della sfida contro il Venezia.

“In Italia abbiamo delle difficoltà a trovare giocatori. Mi auguro che questi ragazzi si inseriscano subito. Siamo a buon punto: Rensch l’ho inserito dentro subito, vediamo ora i nuovi acquisti. Abbiamo messo su un fantastico gruppo di scouting. Mi hanno portato 4-5 nomi in base a quelle che erano le nostre possibilità. Stiamo navigando in tempesta, ma siamo solidi. Walker? Lo potevamo prendere anche noi, ma non avevamo soldi. Ma non potevamo prendere un altro extra comunitario. Io do l’ok a chi risponde alle mie esigenze. Sono io che scelgo per lui”.

Aggiunge poi che Hummels e Paredes, sono fuori dal gruppo convocati per il Venezia: “Gli ho dato vacanza. Con De Rossi e Juric giocavano poco. Con me giocano tanto”.

Sulla sconfitta con il Milan in Coppa Italia: “A livello mentale non può essere manco qualcosa. C’è stata molta difficoltà nel trovare le punte o Dybala. Cosa che abbiamo fatto con l’EIntracht e con il Napoli Io condivido quello che ha detto Panucci. Siamo andati per cercare di pareggiare la partita. Oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Si lotta fino in fondo. Sul 3 a 1 non ho visto una squadra che si è arresa. Che poi ci sono stati dei ragazzi al di sotto delle loro prestazioni, ci sta. Non sono macchine. Loro hanno dato sempre il 100%. Poi sta a me cambiare, fare e dire”.

Sulla Roma: “Teniamo stretta questa Roma. Amiamola non a parole, con i fatti. Io sono anziano. Diversamente giovane. Quando andavo in Curva io si diceva: ‘La Roma non si discute si ama’. Ora non dico che siamo al 50% ma siamo passati al 70% che si discute e il 30 si ama. E questo non è bello. Questi ragazzi stanno dando tutto e voglio che lo diano tutto. Fino alla fine. Ora andiamo a Venezia e per voi è facile. Guardatevi le ultime 9 partite del Venezia. Hanno lottato dall’inizio alla fine e l’hanno perse solo per un gol di scarto. Non è una squadra facile. Noi andiamo lì a lottare. Noi con il Napoli abbiamo giocato 57 minuti loro nelle ultime partite 10 minuti in meno. Lì già l’ho detto. Voglio vedere la Roma. Adesso la voglio vedere. Io non ero preoccupato di Napoli, Eintracht e Milan. Nello sport puoi perdere ma c’è modo e modo”.