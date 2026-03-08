Ranieri: “Abbiamo il destino nelle nostre mani. Cremonese? Prima c’è la Conference League”

08/03/2026 | 18:27:51

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Parma.

Queste le sue parole: “Oggi è stata una partita diversa, a Udine avevamo perso 3-0. Tutti noi questo pomeriggio volevamo portare a casa tre punti, non siamo la Fiorentina degli ultimi quattro anni, ma una squadra che lotta per non retrocedere. C’è delusione, ma abbiamo mosso la classifica e siamo usciti dalla zona retrocessione. Ora la Conference, poi una partita fondamentale contro la Cremonese”.

Come vi trovate a giocare per questo traguardo inatteso? “Con questa situazione conviviamo da inizio stagione, è partita male e siamo in questa zona brutta. Non è facile, quando pensi di giocare per altri obiettivi e ti ritrovi, consapevoli, dove sei adesso. Ci alleniamo bene in settimana, sono sicuro che partite come Udine non risuccederanno. Mancano dieci partite e abbiamo il destino nelle nostre mani”.

Quanto credete nella salvezza? L’atteggiamento non sembra sempre feroce. “Ci vediamo più con i compagni che con la mia famiglia, siamo sempre insieme e ci crediamo, vogliamo il bene della Fiorentina. Sarà lunga, sappiamo che la situazione si risolverà sulle dieci partite e non in due-tre. E poi c’è la Conference”.

Come arrivate alla Cremonese? “Personalmente ho perso due finali e una semifinale, per me la Conference è qualcosa di veramente bello e non puoi lasciarla indietro. Vincere aiuta a vincere, siamo atleti e abbiamo il Viola Park che ci permette di recuperare rapidamente. Quindi prima c’è giovedì”.

Foto: sito Fiorentina