Ranieri: “Abbiamo fame di punti. In classifica siamo messi bene, ma sarà una gara delicata”

Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico dei blucerchiati: “Abbiamo fame di punti. Abbiamo fatto solo due pari nelle ultime cinque partite: questo non rispecchia il nostro valore. Considero la prestazione di Bologna positiva, anche se abbiamo preso due gol da incoscienti. Però non abbiamo raccolto nulla. Siamo vicini alla meta e dobbiamo spingere. Incontriamo il Torino, che è una buonissima squadra e si sta sollevando. Hanno uno spirito battagliero, sarà una gara difficile. Attenzione a cross, palle inattive e ripartenze. Mai abbassare la guardia, la nostra è una posizione privilegiata, però questa è una partita molto delicata”.

Foto: sito Sampdoria