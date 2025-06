Ranieri: “Abbiamo dei paletti, ma vogliamo rinforzarci”

17/06/2025 | 12:24:37

Claudio Ranieri è intervenuto oggi alla presentazione di Gian Piero Gasperini , sottolineando il suo ruolo di supporto e la fiducia nel progetto giallorosso: “Fino al 30 giugno sarò ancora l’allenatore, poi lascio spazio a chi può costruire davvero. Quando dissi che non era Gasperini, era perché ancora non era fatta. Lui mi disse: ‘Perché no?’, ma poi lo hanno scelto i Friedkin. Una scelta logica: ha fatto bene ovunque e sa valorizzare i calciatori”. Ranieri spiega il passaggio di consegne senza rimpianti: “Restare io e perdere un anno non avrebbe avuto senso. Gasperini sa bene cosa troverà, conosce le difficoltà dei prossimi due mercati. Era antipatico anche a me, e per questa piazza serve uno sempre incavolato. È uno che parla chiaro, anche in faccia, a volte con durezza. Ma lo conoscete tutti. E allora grazie per essere venuto qui con noi. Sul FFP: “Abbiamo dei paletti e dobbiamo rientrarci entro il 30 giugno. Ci siamo vicini, ma manca ancora qualcosa. Sono sicuro che ci rientreremo e dovremo rispettarli anche a giugno 2026, per poi iniziare a operare con maggiore libertà”, spiega Ranieri. La società si sta adoperando, non possiamo mettere soldi a caso, altrimenti l’avremmo fatto già. Stiamo valutando come prendere quei due giocatori validi, anche se ci sono squadre che possono spendere 60 milioni per un singolo giocatore e noi dobbiamo sfidare questi mostri. Foto: Instagram Roma