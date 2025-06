Ranieri: “A Gasp ho detto che mi stava antipatico… ma è l’uomo giusto per la Roma”

17/06/2025 | 12:35:29

Nel giorno della presentazione ufficiale di Gian Piero Gasperini, l’ex tecnico giallorosso racconta un retroscena curioso sul primo incontro tra i due. “Gli ho detto che mi stava antipatico… (ride)”, ha confidato Ranieri, strappando applausi e sorrisi. Poi la riflessione vera, sul perché proprio Gasperini fosse il profilo giusto: “Tra i tanti nomi ho fatto anche il suo, perché Roma ha bisogno di una personalità forte, di un allenatore che non si accontenta mai e vuole sempre migliorare”. L’ex allenatore giallorosso non ha dubbi sull’accoglienza che il nuovo tecnico dovrà ricevere: “Gli offriamo un anno per farsi capire, i tifosi devono stargli dietro come hanno fatto con me. È una persona schietta e leale”. E infine, una promessa: “Io sarò un amico che starà da parte, ma se avrà bisogno ci sarò”. Foto: Instagram Roma