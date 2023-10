Rani Khedira: “Sono contento di essere tornato, ora dobbiamo uscire dal momento difficile. Kvaratskhelia? Gli lasceremo meno spazio possibile”

Il centrocampista dell’Union Berlino Rani Khedira ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“Sono contento di essere tornato, ho messo minuti nelle gambe, dispiace che la gara non è andata bene, ma sono felice del ritorno e sono contento di giocare domani in Champions”.

Sul momento complicato:

“La parola d’ordine è continuare ad avere fiducia, ottimismo, domani dovremo giocare con umiltà, domani non sarà semplice ma non dobbiamo deprimerci e dobbiamo provare a vincere”.

Su come affrontare Kvaratskhelia:

“Sicuramente è un grande giocatore, non a caso è stato ribattezzato Kvaradona. Ho sentito questo gioco di parole, forma un grande attacco con Osimhen che non ci sarà, è un attacco difficile da fermare, ha contribuito allo Scudetto e sarà un avversario difficile ma si difenderà tutti assieme, lasceremo meno spazio possibile e raddoppieremo la marcatura”.

