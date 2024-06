Rangnick su Arnautovic: “È in forma, è un fattore assolutamente positivo per noi”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale austriaca, Ralf Rangnick, ha così commentato la condizione di Marko Arnautovic: “Sono contento che sia tornato a disposizione al 100%. Quando Marko è in forma, diventa sempre un fattore assolutamente positivo per noi”.

Foto: Instagram Inter