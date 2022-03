Rangnick: “Pogba in panchina? Serviva riconquistare palloni, farà la differenza nella ripresa”

Mancano pochissimi minuti al fischio d’inizio della partita fra Manchester United e Atletico Madrid, che questa sera scenderanno in campo per il ritorno degli ottavi di Champions dopo l’1-1 dell’andata maturato in terra spagnola. Nelle formazioni ufficiali dell’incontro non figura tra i titolari il centrocampista Paul Pogba, che partirà dalla panchina.

Intervistato da Sky Sport prima del fischio d’inizio, il tecnico dello United Ralf Rangnick ha spiegato la scelta: “Ho deciso di far giocare McTominay perché insieme a Fred può permetterci di riconquistare tanti palloni a centrocampo. Ma sono scuro che Pogba entrerà a gara in corso e sarà il giocatore che farà la differenza nella ripresa”.

Foto: Twitter Manchester United