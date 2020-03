Rangnick: “Nessun accordo a dicembre con il Milan”. Ma è la scelta di Gazidis

Poche ore fa Zvonomir Boban, durante un’intervista a Il Giornale, ha svelato che: “Il Milan a dicembre ha chiuso con Rangnick”. Lo stesso manager tedesco, attualmente sotto contratto con il gruppo Red Bull, ha però negato di aver firmato qualsiasi accordo a dicembre con il club rossonero: “Questo non è assolutamente vero”, le sue parole ai microfoni di Sport1 in risposta alle dichiarazioni di Boban. Ma Rangnick, come già raccontato, è l’uomo scelto da Ivan Gazidis per ricostruire il nuovo Milan.

Foto: Bild.de