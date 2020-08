Rangnick: “Milan, l’esempio è l’Atalanta con 1/3 del fatturato”

Il “Professore” Ralf Rangnick torna a parlare dei rossoneri in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Non mancano stoccate a Maldini e Boban: “Posso parlare di Maldini ex giocatore: è stato straordinario, una leggenda vera e propria. Ma non posso dire lo stesso da direttore sportivo: semplicemente, non lo conosco in questo ruolo”. I complimenti all’Atalanta: “L’Atalanta ha un terzo del fatturato del Milan ma arriva davanti. Fanno investimenti intelligenti, hanno un settore giovanile tra i migliori d’Europa”.

Foto: BILD