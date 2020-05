Rangnick-Milan, dal primo accostamento di dicembre alle nuove conferme

Ralf Rangnick resta la prima scelta di Gazidis per il Milan del futuro. Il manager tedesco, attuale direttore tecnico del Lipsia e sotto contratto con il gruppo Red Bull, è stato accostato per la prima volta dalla Bild al club rossonero (per un ruolo da allenatore-direttore sportivo) addirittura a metà dicembre. Una pista che pian piano ha preso sempre più corpo, fino alle conferme del diretto interessato delle ultimissime ore (“Il Milan mi ha chiesto disponibilità così ho informato la Red Bull e ci sono stati colloqui con il mio agente”). La pandemia ha rallentato le strategie legate al futuro, non potrebbe essere diversamente, ma la posizione di Stefano Pioli resta in bilico, con Rangnick sempre più in orbita Milan. Inizialmente l’esperto manager tedesco aveva negato di aver firmato qualsiasi accordo già a dicembre con la società rossonera: non poteva essere diversamente, considerato l’impegno in atto con la Red Bull, ma Rangnick – come raccontato più volte – è l’uomo scelto da Gazidis. La chiave per gli accordi definitivi sono le garanzie sul budget e sugli investimenti, per ricostruire un Milan giovane ma competitivo fin da subito.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia