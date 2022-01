Rangnick: “Martial ha scelto di non esserci, per questo motivo non ha viaggiato con noi”

Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato di Anthony Martial assente nel match contro l’Aston Villa: “Martial non ha voluto esserci. Normalmente sarebbe stato presente, ma non ha voluto e questa è la ragione per cui non ha viaggiato con noi”.

FOTO: bild