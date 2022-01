Rangnick: “CR7 assente? Decisione concordata. Aveva un problema all’anca”

Il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick , ha spiegato l’esclusione a sorpresa di Cristiano Ronaldo dalla sfida contro l’Aston Villa per i 32esimi di FA Cup.

Queste le sue parole: “Non iniziamo a pensare cose strane. Ho parlato con Cristiano prima dell’allenamento di ieri e mi ha detto che ha avuto un piccolo problema all’anca. Alla fine abbiamo deciso di non correre rischi. Abbiamo deciso di risparmiarlo in una partita che potrebbe durare 120 minuti e preservarlo per le prossime sfide, dove ci servirà al 100%”.

Foto: Twitter Manchester United