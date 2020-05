Rangnick consiglia Werner: “In un altro club non giocherebbe regolarmente come al Lipsia”

Intervistato da Mitteldeutsche Zeitung, Ral Rangnick ha parlato dl futuro di Timo Werner: “Conosco molto bene la sua famiglia e quella della sua ragazza e del suo procuratore. Ha continuato a crescere, soprattutto in termini di numeri in campo e potrebbe fare un ulteriore passo in avanti sotto la guida di Julian Nagelsmann e del suo staff. Quindi, sarei felice se rimanesse. In ogni caso, la società è ben strutturata e ha tutte le possibilità di sostituirlo. Tuttavia, in un altro club Timo non avrà la possibilità di giocare regolarmente, come invece fa qui.”

Foto: Sport Bild