Rangnick: “Ci sono tanti giocatori nella rosa, è normale che qualcuno sia scontento”

Ralph Rangnick ha commentato la situazione all’interno dello spogliatoio del Manchester United: “Abbiamo una grande squadra. Se hai così tanti giocatori e solo 10 giocatori di movimento possono giocare, più 3 cambi, allora hai un certo numero di giocatori che non giocano o non sono nemmeno convocati. È normale che essi siano scontenti della situazione. Abbiamo anche giocatori col in scadenza in estate e magari anche uno o due che vogliono andarsene anche se sotto contratto. Posso chiedere ai giocatori di affrontare la situazione in modo professionale e per quel che sto vedendo lo stanno facendo. Se dovessi rendermi conto che non sarà così, mi rivolgerò direttamente ai giocatori”.

FOTO: Twitter United