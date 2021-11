Rangnick allo United. I numeri del “professore”

Ralf Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United. Ha firmato un contratto fino a fine stagione con i Red Devils.

Il tedesco, soprannominato il “professore”, ha scritto pagine importati in Germania.

Negli ultimi 15 anni il suo nome si è legato a due squadre, l’Hoffenheim e il Lipsia. All’Hoffenheim Rangnick è rimasto dal 2006 al 2011, portando il club dalla terza divisione alla Bundesliga, fino all’Europa. Una volta raggiunto l’obiettivo imposto dalla società, Rangnick riceve la chiamata da parte di Red Bull, con l’arduo compito di farlo diventare direttore sportivo delle due squadre: il Salisburgo e il Lipsia.

Nel 2015, Rangnick diventa allenatore del Lipsia e rinuncia al ruolo dirigenziale che aveva in Austria. Con il Lipsia approda fino alla Champions League, scovando tanti talenti, portando il club ai vertici del calcio tedesco. Infine torna a ricoprire il ruolo di Head of Sport and Development Soccer della Red Bull.

Nel 2020, sembra fatta per il suo passaggio al Milan, al termine della stagione 2019-20, al posto di Stefano Pioli. Il Covid però ferma i campionati a marzo e fino a giugno non si gioca. Con la ripresa dei campionati, il Milan cambia marcia e Pioli s guadagna la riconferma meritata in rossonero.

Nel luglio 2021 firma un contratto con la Lokomotiv Mosca in qualità di Capo dello sport e dello sviluppo.

Ora la sua prima avventura in Premier, allo United.

Foto: Twitter United