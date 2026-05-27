Rangnick: “Al Milan è successo qualcosa di straordinario. L’unico referente per le mie questioni contrattuali è l’Austria”

27/05/2026 | 16:48:36

Rangnick ha parlato dei contatti con il Milan, le parole a margine di un evento della sua fondazione a una domanda sull’incontro avuto con il club rossonero: “Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L’unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca”.

foto x austria