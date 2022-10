Rangers, Van Bronckhorst: “Pensiamo al contesto. Anche Juve e Barça sono fuori”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 3-0 contro il Napoli, il tecnico dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst, ha così risposto al giornalista che gli ha chiesto se i suoi ragazzi hanno mostrato personalità nella competizione: “Se i miei ragazzi hanno mostrato personalità? Sì, ma dobbiamo anche essere realisti e guardare chi abbiamo davanti e al contesto. Questa è la Champions e siamo in un momento in cui anche grandi squadre come Juventus e Barcellona non si sono qualificate, dobbiamo solo pensare ad alzare il nostro livello”.

Foto: Twitter Rangers