Rangers-Roma, le curiosità: gli scozzesi non segnano da quattro partite contro squadre italiane
06/11/2025 | 10:00:27
Alle 21 il match di Europa League tra Rangers e Roma.
Ecco alcune statistiche:
-Questo è il primo incontro tra Rangers e Roma in competizioni europee.
-I Rangers non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro partite europee contro squadre italiane, 2 pareggi e 2 sconfitte, dalla vittoria per 3-2 sul Livorno nell’ottobre 2006.
-La Roma ha perso le ultime due partite di Europa League, ma non perde tre partite europee di fila dal settembre 2010.
-I Rangers hanno perso sei partite europee consecutive.
-La Roma ha recuperato più palloni (148) di qualsiasi altra squadra in questa Europa League e si colloca al quinto posto per possesso palla con il 55,3%.
Foto: Instagram Europa League