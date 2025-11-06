Rangers-Roma, le curiosità: gli scozzesi non segnano da quattro partite contro squadre italiane

06/11/2025 | 10:00:27

Alle 21 il match di Europa League tra Rangers e Roma.

Ecco alcune statistiche:

-Questo è il primo incontro tra Rangers e Roma in competizioni europee.

-I Rangers non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro partite europee contro squadre italiane, 2 pareggi e 2 sconfitte, dalla vittoria per 3-2 sul Livorno nell’ottobre 2006.

-La Roma ha perso le ultime due partite di Europa League, ma non perde tre partite europee di fila dal settembre 2010.

-I Rangers hanno perso sei partite europee consecutive.

-La Roma ha recuperato più palloni (148) di qualsiasi altra squadra in questa Europa League e si colloca al quinto posto per possesso palla con il 55,3%.

Foto: Instagram Europa League