Rangers-Roma, i convocati di Gasperini: assenti Bailey e Dybala
05/11/2025 | 11:08:01
L’A.S. Roma ha diramato la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per il match di Europa League contro i Rangers.
Questa la lista completa:
“Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy”.
Foto: Instagram Roma