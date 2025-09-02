Rangers, presi Cornelius dal Marsiglia e Chermiti dall’Everton
02/09/2025 | 09:17:10
Due colpi sul gong finale per i Glasgow Rangers che si assicurano due importanti calciatori: dall’Everton sbarca in Scozia a titolo definitivo l’attaccante portoghese 2004 Youssef Chermiti (22 partite in due anni all’Everton) mentre dal Marsiglia arriva in prestito secco il difensore centrale Derek Cornelius. Nell’ultima stagione 23 partite in campionato al Marsiglia per il giocatore di nazionalità canadese.
foto Instagram Rangers