Rangers, ora è ufficiale: Gerrard rinnova sino al 2024

Lo aveva annunciato in un’intervista qualche giorno fa, ora è arrivata l’ufficialità: Steven Gerrard ha rinnovato il contratto con i Rangers sino al 2024. L’ex bandiera del Liverpool, allenatore degli scozzesi dalla passata stagione, siederà sulla panchina dell’undici di Glasgow per altri quattro anni. A dare l’annuncio è stato lo stesso club, con un comunicato: “RANGERS Football Club è oggi felice di annunciare che il manager Steven Gerrard ha concordato una proroga di due anni che lo terrà in società fino all’estate del 2024“.