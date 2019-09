Ramsey sta tornando: la Juve ha un asso in più da giocare

Aaron Ramsey sta per prendersi la Juve. Un’importante operazione a parametro zero, l’infortunio della scorsa primavera, il recupero ovviamente lento e che lo ha messo nella non semplice situazione di dover saltare la parte più delicata della stagione, ovvero la preparazione con il suo nuovo club. Ma adesso il centrocampista gallese sta bruciando le tappe e siamo curiosi di capire come lo utilizzerà Sarri che sembra aver confermato il suo cavallo di battaglia, ovvero il 4-3-3 specialità della casa. Con un Ramsey in più molto presto nel motore.

Foto: Twitter personale Ramsey