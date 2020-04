Ramsey: “Sono venuto alla Juventus per provare a vincere la Champions”

Intervenuto in diretta Instagram con il cantante Niall Horan, l’esterno gallese della Juventus, Aaron Ramsey, ha voluto spiegare la scelta di venire a giocare nel club bianconero: “Vogliono vincere e lottare per la Champions League. È uno dei club più grandi in Europa: ce n’erano altri interessati, ma è la Juve che mi ha voluto più di tutti. E poi basta guardare alla loro storia, ai loro giocatori, al loro percorso in Champions negli ultimi anni: stanno lavorando per vincerla e voglio cercare di aiutarli in questa missione”.

Foto: profilo Twitter personale Aaron Ramsey