Ramsey si ferma: sovraccarico ai flessori. Il gallese salta la Lazio

Nuovo infortunio in casa Juventus, e ancora una volta a centrocampo. Aaron Ramsey salterà la trasferta di sabato sera allo stadio Olimpico contro la Lazio. Come si legge sul sito del club, il gallese ha riportato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra al termine dell’allenamento odierno. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno. Una brutta notizia per Maurizio Sarri, già alle prese con il forfait di Sami Khedira.

Foto: Twitter