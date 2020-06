Ramsey: “Serie A molto diversa dalla Premier, devi essere più paziente”

Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, ha rilasciato un’intervista al tabloid “The Athletic”. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“La Serie A è diversa dal calcio a cui ero abituato. Sarri va molto in profondità, qui la tattica è molto importante. Molte volte facciamo preparazione tattica per la partita successiva, mentre la Premier League è più intensa ma c’è più libertà di attaccare e più spazi. Qui devi essere più paziente, provare a muovere la palla più velocemente per mettere gli avversari fuori posizione”.

Su Dybala e Ronaldo: “Paulo è un giocatore incredibile. Ha talento, gioca per la squadra. Ronaldo è uno dei migliori della storia. È il primo ad arrivare in palestra.Vuole vincere tutte le partite”.

Foto: Twitter personale