Ufficiale: Ramsey è un nuovo giocatore del Newcastle

17/08/2025 | 18:15:44

Il Newcastle ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’acquisto di Jacob Ramsey. Di seguito il comunicato del club inglese: “Il Newcastle United ha completato l’acquisto del centrocampista offensivo Jacob Ramsey dall’Aston Villa per una cifra non resa nota. Il 24enne diventa il quarto innesto in prima squadra del Newcastle in questa estate, dopo aver firmato un contratto a lungo termine con il club di St. James’ Park. Jacob è cresciuto nel settore giovanile dell’Aston Villa e ha collezionato 167 presenze in tutte le competizioni, segnando 17 gol dal suo debutto tra i senior nel 2019. Dieci di queste presenze sono arrivate in UEFA Champions League nella scorsa stagione. Il centrocampista ha inoltre rappresentato l’Inghilterra a livello giovanile ed è stato parte della squadra vincitrice dei Campionati Europei Under-21 2023, insieme al nuovo compagno di squadra Anthony Gordon. Jacob indosserà la maglia numero 41 del Newcastle United per questa stagione”.

Foto: sito Newcastle