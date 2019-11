Ramsey nella storia della Juve: è suo il 300° gol bianconero in Champions

La Juve fa 300 in Champions. Con il gol realizzato da Aaron Ramsey contro la Lokomotiv Mosca, i bianconeri arrivano a quota reti segnate in Champions League (quindi dal ’92). È la prima squadra italiana a raggiungere questo prestigioso traguardo, la quinta in assoluto dopo Real, Barcellona, Bayern e United. Ma non solo: Ramsey, come riporta Opta, diventa anche il primo giocatore britannico a segnare con la maglia della Juve in Champions League/Coppa dei Campioni.

Foto: Twitter ufficiale Champions League