Ramsey in Scozia: accordo molto vicino con i Rangers

Aaron Ramsey è ad un passo dai Rangers di Glasgow. Dopo le indiscrezioni di stamattina, tutto sarebbe dipeso dagli accordi sull’ingaggio (con contributo della Juve) che avrebbero portato alla definizione della trattativa. Negli ultimi minuti siamo arrivati vicini a una definizione, visto che il centrocampista gallese (contratto in scadenza con la Juve nel 2023 da circa 7 milioni netti a stagione) sta perfezionando i dettagli. Per il club bianconero è in arrivo un importante boccata d’ossigeno per gli esborsi che avrebbe dovuto recapitare al centrocampista mai dentro agli schemi e dal minutaggio basso per via dei numerosi infortuni. La formula con cui si trasferirà in Scozia sarà quella del prestito con diritto di riscatto.

FOTO: twitter personale