Ramsey: “In Galles sanno gestirmi meglio rispetto alla Juventus. Posso giocare con continuità”

Arriva una stoccata alla Juventus da parte del centrocampista Aaron Ramsey che dal ritiro del Galles, non le manda a dire alla sua società in merito ai tanti infortuni che patisce.

Questo quanto dichiarato: “La filosofia di allenamento e i metodi di lavoro sono diversi qui rispetto al mio club. Ci sono tante persone che si prendono cura di me da doversi anni, quindi sanno come tirar fuori il meglio da me e permettermi di giocare tante gare di fila, come ho dimostrato agli Europei. Sono capace di farlo e di produrre buone prestazioni. Mi sento bene e pronto a giocare. Poiché i miei risultati nelle partite sono piuttosto alti, forse ho bisogno di un po’ più di riposo e recupero durante la settimana piuttosto che stare sull’erba per un lungo periodo di tempo e fare più fatica nelle partite. Il recupero è una parte importante per me, cosa che nella Juve non è possibile, visto che ci sono tante gare ravvicinate. Sono solo entusiasta di essere di nuovo convocato in Nazionale e spero di poter fare la mia parte”.

Foto: Twitter Euro 2020