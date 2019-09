Ramsey e CR7 su rigore piegano un temerario Verona

La Juve, a fatica e soffrendo non poco, ha ottenuto il successo sull’Hellas Verona. Ospiti in vantaggio al 20′: calcio di rigore per fallo di Demiral su Di Carmine, quest’ultimo spedisce sul palo con Buffon battuto e, dopo un flipper, Miguel Veloso raccoglie dal limite e piazza la sfera all’incrocio. Alla mezzo’ora pareggia Ramsey, oggi alla prima da titolare, con un tiro beffardo da fuori deviato da un difensore. Nella ripresa i bianconeri compiono il sorpasso: Cuadrado si guadagna un calcio di rigore, calcia Cristiano Ronaldo e non sbaglia. Nel finale c’è tempo anche per l’espulsione di Kumbulla per doppio giallo. La Juve di Sarri vince e scavalca temporaneamente l’Inter in testa alla classifica raggiungendo quota 10. Il temerario Verona di Juric resta, invece, fermo con 4 punti.

Venerdì 20 settembre

20:45 Cagliari-Genoa 3-1 (Simeone, aut. Zapata, Joao Pedro – Kouame)

Sabato 21 settembre

15:00 Udinese-Brescia 0-1 (Romulo)

18:00 Juventus-Verona 2-1 (Ramsey, Ronaldo – Veloso)

20:45 Milan-Inter

Domenica 22 settembre

12:30 Sassuolo-Spal

15:00 Bologna-Roma

15:00 Lecce-Napoli

15:00 Sampdoria-Torino

18:00 Atalanta-Fiorentina

20:45 Lazio-Parma

CLASSIFICA: Juventus 10; Inter 9; Bologna 7; Atalanta, Milan, Napoli, Torino, Cagliari, Brescia 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Lecce, Spal e Udinese 3; Fiorentina 1; Samp 0.

Foto: Serie A Twitter