Ramsey: “Bravi a non subire goleade da una squadra che non perde da 30 partite”

Intervistato da ITV Sport dopo il fischio finale contro l’Italia, Aaron Ramsey , centrocampista del Galles e della Juventus, ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto degli ottavi di finale, nonostante la sconfitta all’Olimpico.

Queste le sue parole: “È stata una gara per lunghi tratti molto difficile, contro una grande squadra che non perde da trenta partite e che non subisce gol da tantissimo tempo. Abbiamo dimostrato grande carattere e siamo stati bravi a non subire goleade anche quando siamo rimasti in 10: questo penso sia indiscutibile, perché abbiamo dato tutto. È stato determinante per la qualificazione essere sempre compatti, avere equilibrio ed essere costanti durante le partite”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020