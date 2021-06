Ramsey: “Abbiamo fatto una grande gara. Con l’Italia guardiamo anche al primo posto”

Il centrocampista del Galles e della Juventus, Aaron Ramsey, ha parlato ai canali dell’Uefa dopo la vittoria dei britannici sulla Turchia per 2-0, dove è anche andato a segno.

Queste le sue parole: “Mi sono sentito un po’ sollevato dalla rete dopo aver sprecato due occasioni in precedenza. Nel primo tempo abbiamo dominato e giocato in maniera fantastica, nella ripresa invece abbiamo dimostrato un grande carattere e penso che la vittoria sia meritata. Il rigore è stato un momento difficile, ma siamo stati bravi a non farci prendere dal panico e ci siamo compattati ancora di più. Ora abbiamo un’ottima opportunità e ci aspetta un’altra sfida importante per ottenere una buona posizione e passare il turno. Con l’Italia puntiamo anche al primo posto? Perché no. L’importante è qualificarci, poi vedremo in quale posizione”.

Foto: Twitter uff. Euro 2020