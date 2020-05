Ramos: “Vogliamo tornare in campo, conosciamo il protocollo. Finiamo Liga e Champions”

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha parlato della ripresa della stagione ai microfoni della trasmissione El Paridazo su Movistar: “Conosciamo il protocollo per gli allenamenti e lo attueremo allenandoci in piccoli gruppi. Dobbiamo provare a riprendere, voglio tornare in campo. Voglio che la Liga e la Champions League vengano portate a termine. Il calcio è un secondario, ma non vedo l’ora di tornare al Bernabeu”.