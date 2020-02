Ramos sul futuro: “Con il Real parliamo del rinnovo, arriveremo a un accordo”

Queste le parole di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il City: “La Champions è sempre speciale, solo l’inno ci motiva. Per me è un privilegio giocare, un’emozione. Guardiola? Ho grande rispetto nei suoi confronti, i numeri parlano per lui. Noi pensiamo solo a passare il turno, non ci saranno motivazioni particolari in questo senso. Il rinnovo? Ne stiamo parlando da alcune settimane ma non c’è fretta. Arriveremo a un accordo: non esistono distanze con il club, pensiamo solo al campo. Se mi vorranno, io resterò qui”.

Foto: Twitter personale Ramos