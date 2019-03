Ramos sui social: “Non mi nascondo, come capitano sono il primo responsabile”

L’eliminazione dalla Champions League è stata soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Real Madrid. Fuori dalla Copa de Rey e con un -12 in campionato dalla vetta occupata dal Barcellona, la stagione dei blancos molto probabilmente si chiuderà senza alcun titolo. Uno degli uomini più discussi in questo momento è proprio il capitano delle merengues, Sergio Ramos. Lo spagnolo tramite il proprio profilo twitter esce allo scoperto e commenta: “Come calciatori ci piace far parlare il campo, ma questa stagione non si sta rivelando così. Gli eventi recenti sono stati disastrosi e non mi sto nascondendo. Non ci stiamo nascondendo. Noi giocatori siamo i principali responsabili e io, come capitano, più di chiunque altro”. Poi sul cartellino giallo preso volontariamente nella gara d’andata contro l’Ajax aggiunge: “E’ stato un errore e mi prendo la colpa al 200%”.

Foto: futbolbancos