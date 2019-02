Ramos spiega: “Le mie parole? Mi riferivo al fallo e non al cartellino. Altrimenti già contro la Roma…”

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Marca spiegando la vicenda che l’ha visto protagonista dopo il giallo rimediato intenzionalmente (?) contro l’Ajax per un fallo ai danni di Dolberg: “Non avevo altra scelta, era un contropiede molto pericoloso a due minuti dalla fine, con una qualificazione ancora in bilico. Mentirei se dicessi di non aver immaginato che sarei stato ammonito, ma non avevo alternativa e sono sorpreso da tutte queste voci. Altrimenti, se avessi voluto prendere un giallo in più, già contro la Roma nella fase a gironi avrei fatto un fallo dato che eravamo qualificati da primi e il risultato dell’ultima partita contro il CSKA Mosca non avrebbe inciso sul nostro cammino”.

Foto: futbolblancos