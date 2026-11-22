Ramos: “Sono davvero felice di aver segnato ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Stiamo costruendo qualcosa di bello”

22/11/2026 | 21:01:38

L’attaccante del Milan, Goncalo Ramos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Sono davvero felice di aver segnato, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e abbiamo giocato una buona partita di squadra. I tre punti sono sempre la cosa più importante. Qui va tutto molto bene: la squadra, lo spirito, l’atmosfera. Ci stiamo conoscendo sempre di più ogni giorno, ogni settimana, dopo ogni allenamento e penso che tutti possano vederlo in campo come oggi. Stiamo costruendo qualcosa di bello e vogliamo continuare a lavorare e andare avanti così”.

Foto: X Milan